Echtpaar in rolstoel overvallen door koppel met kindje in buggy Jasper van der Schoot

02 september 2020

15u25 0 Antwerpen Een vrouw en haar echtgenoot, die in een rolstoel zit, werden dinsdagmiddag bestolen in de lift van een supermarkt in de Beddenstraat, bij de Eiermarkt. De overvallers hadden zelf een buggy met kind bij zich toen ze het koppel met de rolstoel overvielen. De vrouw is inmiddels aangehouden, maar haar man wordt nog opgespoord.

Gisteren werd de politie gewaarschuwd voor een diefstal in de Beddenstraat in Antwerpen. Een koppel dat een buggy met kind voortduwde had een ander koppel, waarvan de man in een rolstoel zat, overvallen in de lift van een supermarkt. De mannelijke verdachte maakte aanstalten om de rolstoel van de andere man weg te duwen bij wijze van afleiding. Toen het vrouwelijke slachtoffer ingreep, maakt de vrouwelijke dader haar portefeuille afhandig.

De slachtoffers probeerden de zakkenrollers na het voorval nog tegen te houden en te confronteren, maar die konden ontkomen. De vrouwelijke verdachte werd daarna door de politie op de Meir aangetroffen. Haar partner was niet meer bij haar, maar kon wel geïdentificeerd worden als de vader van het kind in de buggy. Naderhand bleek het koppel ook mogelijk verantwoordelijk te zijn voor gelijkaardige feiten op een tram in de buurt van het Frederik Van Eedenplein op Linkeroever, niet lang voor de overval in de lift. Een getuige zag daar hoe een oudere vrouw bestolen werd.

De vrouwelijke dader (31) bleek illegaal in België te verblijven. Ze werd gearresteerd en voor haar kind werd opvang voorzien. De mannelijke dader wordt nog opgespoord.