Echte Antwerpse Stadsgidsen geven echte gratis rondleiding in Antwerpen CVDP

12 september 2019

11u39 0 Antwerpen Op zaterdag 14 september geven de Antwerpse Stadsgidsen gratis rondleidingen. Ze zullen die dag twaalf groepen rondleiden rond een thema of wijk naar hun keuze.

Al geruime tijd duiken in zowat alle steden de zogenaamde ‘free guides’ op. Dit zijn stadsrondleidingen die inwoners geven aan toeristen in ruil voor een vrije bijdrage op het einde. Helemaal gratis zijn deze gidsingen dus ook niet. Daarom geven de echte Antwerpse Stadsgidsen op zaterdag 14 september echt gratis rondleidingen. Dit is een uitloper van de Cultuurmarkt op 24 augustus, toen de bezoekers een stadswandeling konden winnen.

Met de gratis rondleiding willen de Antwerpse Stadsgidsen zich ook in de kijker plaatsen. Met 220 ervaren gidsen die jaarlijks zo’n 10.000 wandelingen en museumbezoeken begeleiden, zijn zij de grootste gidsenvereniging van Antwerpen. Antwerpse Stadsgids word je niet zomaar. De belangrijkste voorwaarde is een gidsendiploma met specialisatie Antwerpen, die een grondige kennis van de stad vereist. Wanneer de stadsgidsen in een vreemde taal willen gidsen, moeten ze ook slagen voor een taaltoets bij Linguapolis.

De gratis rondleidingen starten zaterdag 14 september om 10 uur, de meeste op de Grote Markt, maar er zijn er ook aan het MAS en aan het Centraal Station. Meer informatie over de Antwerpse Stadsgidsen is te vinden op www.antwerpsestadsgidsen.be.