E17 dit weekend ‘s nachts afgesloten voor plaatsing van tijdelijke brug over snelweg: “Werken komen deze zomer op kruissnelheid, met grote hinder tot gevolg” Kristof Pieters

03 juli 2020

12u32 0 Antwerpen De E17 zal ter hoogte van het complex Kruibeke dit weekend ’s nachts voor alle verkeer worden afgesloten voor de plaatsing van een tijdelijke brug over de snelweg. De 33 ton zware brug is liefst 43 meter lang en zal in drie delen de hoogte in gehesen worden. De werken zijn slechts een voorbode van wat ons nog te wachten staat. Deze zomer starten nieuwe werven op en wordt nog zware hinder verwacht.

De tijdelijke brug komt naast de bestaande brug van de Krijgsbaan in Kruibeke te liggen. “Het gaat om een ‘keerbrug’ omdat we vanaf 18 juli de afrit Zwijndrecht van de E17 richting Gent definitief afsluiten”, zegt Roos Mariën, projectcommunicator bij Lantis. “In de toekomst zal het verkeer van en naar Zwijndrecht via een parallelweg verlopen naar de nieuwe verkeerswisselaar van Linkeroever. Tot die tijd zal men echter gebruik moeten maken van deze tijdelijke brug om een draaimanoeuvre te maken over de snelweg. Rijd je richting Gent en heb je bestemming Zwijndrecht, dan rijd je voorbij de oude afrit Zwijndrecht en keer je in Kruibeke via de tijdelijke keerbrug. Zo bereik je de afrit Zwijndrecht richting Antwerpen aan de zuidzijde van de snelweg die vanaf dan weer open is voor verkeer.”

Wie in de periode tussen 12 en 20 augustus niet in de buurt moet zijn, blijft best weg of rijdt om. Dit wordt het zwaarste moment van de werken op de kant van de linkeroever Roos Mariën, projectcommunicator bij Lantis

Snelweg ‘s nachts dicht

De snelweg is tijdens de nacht van 3 op 4 juli in beide richtingen afgesloten tussen 2 uur en 5 uur. Tijdens de nacht van 4 op 5 juli wordt het verkeer richting Gent onderbroken tussen 1 uur en 5 uur, in de richting van Antwerpen tussen 2 uur en 7 uur. Het verkeer verlaat dan de snelweg via de afritten Kruibeke en kan de snelweg terug oprijden via de opritten Kruibeke. De op- en afritten zijn uitsluitend toegankelijk voor doorgaand snelwegverkeer en niet voor bestemmingsverkeer. Dit betekent dat de Krijgsbaan tijdens beide nachten eveneens afgesloten is voor verkeer. Er is een omleiding voorzien via de Pastoor Coplaan in Zwijndrecht.

De tijdelijke brug gaat op 18 juli in dienst als keerbrug voor het snelwegverkeer. De oprit in Zwijndrecht voor verkeer richting Antwerpen sluit definitief vanaf 1 september. Rijd je vanuit Zwijndrecht of Burcht richting Antwerpen, moet je de oprit opnemen in Zwijndrecht richting Gent en keer je in Kruibeke via de tijdelijke keerbrug. Via de E17 bereik je zo de Kennedytunnel of de R1/E34.

Zware hinder in augustus

De grootste hinder wordt verwacht tussen 12 en 20 augustus, want dan vinden er een aantal impactvolle werken plaats aan het knooppunt Antwerpen-West. Twee fly-overs worden dan gesloopt en vervangen door tijdelijke bruggen. Er worden lange reistijden verwacht tussen de linker- en rechterscheldeoever en tijdelijk gaat dan zelfs de verbinding van de E17 naar de E34 dicht. “Dit wordt het zwaarste moment van de werken op de kant van de linkeroever”, waarschuwt Roos Mariën. “Wie in deze periode niet in de buurt moet zijn, blijft best weg of rijdt om.”

