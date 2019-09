E-bikespecialist opent nieuwe zaak op Bredabaan Jan Aelberts

05 september 2019

18u05 0 Antwerpen Fietsen Mintjens opent een nieuw filiaal op de Bredabaan in Merksem. Het is al de zesde vestiging van de zaak gespecialiseerd in elektrische fietsen.

De fietsenwinkel heeft al zaken in ‘s-Gravenwezel, Sint-Job-in-’t-Goor, Kapellen, Belsele en Lokeren en nu dus ook in Merksem. Zaakvoerder Benny Mintjens: “Ik wil niet veel, alleen maar iedereen op de fiets krijgen”, zegt hij. En september moet een feestmaand worden voor de nieuwe zaak. In de loop van september geeft Mintjens e-bikepresentaties in alle filialen. Daarin vertelt hij onder meer waar je moet op letten als je je een e-bike aanschaft. Bovendien maakt elke bezoeker kans op een fietsvakantie.

De nieuwe zaak ligt op de Bredabaan 706. Op 25 en 26 september kan je er terecht voor presentaties over de e-bike, telkens tot 19 uur.