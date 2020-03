Dure speed pedelec teruggevonden na diefstal Sander Bral

09 maart 2020

Het politiewijkteam van de Stuivenbergwijk merkte in de Sint-Gummarusstraat een man op met een speed pedelec aan de hand. Omdat de fiets geen nummerplaat had, besloten de inspecteurs over te gaan tot een controle.

De man verklaarde dat hij de fiets had gekocht op het Sint-Jansplein voor 750 euro, de waarde van de fiets bedroeg echter een veelvoud. De politie zag ook dat het framenummer weggeschraapt was. Via de verdeler van de fiets werd de werkelijke eigenaar achterhaald. Hij had in september vorig jaar aangifte gedaan van diefstal. De bestolen man werd herenigd met zijn fiets.