Duo achter 'The Ivory Club' neemt bekende bruidswinkel 'Le Chapeau' over Annelin Marien

06 juni 2019

15u21 0 Antwerpen Laura Valkiers en Stéphanie Bosten, het jonge duo achter de succesvolle bruidsboetiek The Ivory Club, nemen de bekende Antwerpse bruidswinkel Le Chapeau aan de Frankrijklei over. De winkel sluit vanaf vandaag de deuren voor een make-over, de heropening van Le Chapeau staat gepland voor 16 augustus.

Een jaar na de opstart van hun eerste boetiek The Ivory Club gelegen aan de Mechelsesteenweg, runnen Laura en Stéphanie voortaan twee Antwerpse bruidsboetieks. The Ivory Club verkoopt vooral bruidsjurken van specifieke designers, terwijl Le Chapeau eerder een ruim, hedendaags aanbod heeft. Hierdoor kunnen ze binnenkort eender welk genre bruidje aan een droomjurk helpen.

Laura Valkiers en Stéphanie Bosten zijn blij dat ze een iconische bruidswinkel als Le Chapeau kunnen runnen: “Le Chapeau is een begrip in Antwerpen en omstreken. Moeders en grootouders van bruiden kennen de zaak. Voor ons is de overname een unieke kans om op grote schaal bruiden aan te spreken met een ruim, hedendaags aanbod van bruidsmode. We kijken er al erg naar uit om samen met ons dynamisch team de zaak te heropenen.”

Vanaf vandaag sluit Le Chapeau de deuren voor verbouwingswerken. De winkel wordt in ene nieuw kleedje gestoken, maar ook het concept verandert. Stéphanie: “We willen op alle vlakken een frisse wind laten waaien door Le Chapeau: zowel qua concept als qua branding (van logo, fotografie, website tot de social media) én de beleving in de winkel. We willen een sterk verhaal en imago creëren, zowel online als offline, waar bruiden zichzelf in kunnen vinden. We willen met een frisse en jonge uitstraling zowel de traditionele als de hippere, trendy bruid aanspreken. Onze persoonlijke aanpak zal dus ook bij Le Chapeau 2.0 in alles voelbaar zijn. Daarop is ook het succes van The Ivory Club gebaseerd.” De heropening van Le Chapeau staat gepland voor vrijdag 16 augustus.