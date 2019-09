Duitse Luna (34) vermist na verlaten Stuivenberg: “Heeft medische zorg nodig” Jan Aelberts

26 september 2019

13u18 16 Antwerpen De politie vraagt uit te kijken naar Luna Hilkenbach, een Duitse vrouw die sinds zaterdag vermist is nadat ze het ziekenhuis ZNA Stuivenberg verliet. De vrouw heeft medische zorgen nodig.

De 34-jarige Luna Hilkenbach verliet zaterdag om 13 uur Stuivenberg in de Pothoekstraat in Borgerhout. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. “Luna heeft de Duitse nationaliteit. Ze is 1,65 meter lang, normaal gebouwd en heeft een buikje. Ze heeft blond halflang haar”, aldus de beschrijving van het opsporingsbericht.

Wie meer informatie heeft kan contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800/30.30.0. E-mailen kan via opsporingen@police.belgium.eu.