Duik eens in het Bonapartedok: zondag tweede triatlonfestival op het Eilandje Philippe Truyts

21 juni 2019

15u37 0 Antwerpen Het belooft een zomerse zondag te worden en daar kan het tweede Port of Antwerp Triathlon festival zijn voordeel mee doen. Starten doe je immers in het Bonapartedok aan het MAS. Na die verfrissende ervaring wacht nog een fiets- en loopparcours op het Eilandje. De stad verwacht 1.700 recreanten én een select kransje toppers.

Het water van het Bonapartedok is gekeurd en gezond bevonden. Je kunt dus met een gerust gemoed een frisse duik nemen. Neem je deel aan de kwarttriatlon, dan moet je wel vroeg uit de veren. De wedstrijd start om 8.30 uur. De inschrijvingen zijn afgesloten.

Ben je zaterdagnacht doorgezakt, dan is de ‘fun race’ om 10.30 uur geen kwaad idee. Vooral omdat je heel creatief mag omspringen met je materieel en je kleding (een minimum aan textiel is wel verplicht, je gek verkleden mag ook). Schoolslag of rijden met een stadsfiets of een Vélo: allemaal in orde. Meedoen kost 40 euro.

Gratis voor kids

Na de ‘fun race’ volgt om 10.30 uur de kidstriatlon voor wie jonger is dan 14. Volstrekt gratis en zéér kort: je zwemt 50 meter, fiets 2 kilometer en sprint 100 meter.

“Ik kan het als havenschepen alleen maar aanmoedigen dat dit ambitieuze sportevent de Antwerpenaar en alle deelnemende atleten letterlijk dichter bij het water brengt”, zegt Havenschepen Annick De Ridder (N-VA) die zélf deelneemt.

Het competitieve werk begint om 13 uur ’s namiddags met een aantal ploegenwedstrijden. Om 15.30 uur treden de beste mannen aan voor hun Wereldbekermanche. De vrouwentop duikt in het water om 17.45 uur.

Voor alle info over mobiliteit en bereikbaarheid: www.slimnaarantwerpen.be