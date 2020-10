Exclusief voor abonnees DTM Funk start eigen platenlabel: “Muziek om zorg voor te dragen en op je gemak te beluisteren, clubmuziek is er al genoeg” Sander Bral

02 oktober 2020

15u38 0 Antwerpen Na acht jaar zwanzen en platen draaien lanceerde David ‘DTM Funk’ Tricot (31) dit jaar zijn eigen platenlabel San-Kofa Rhythm Records. De langverwachte releaseparty van het tweede album kan na een stille zomer dan toch nog plaatsvinden volgende week. “Mijn ambitie? Dat men onze muziek op termijn onbewust herkend als een échte San-Kofa.”

Geen klassiekere start voor een dj-carrière als feestjes in je eigen jeugdhuis. Voor David Mizero Tricot (31) was dat acht jaar geleden jeugdhuis Kavka aan de Oudaan in Antwerpen. “Op de legendarische festijnen van Konichiwa Crew”, herinnert David zich met een brede glimlach. “We draaiden dan een mix van verschillende stijlen met vooral hiphop, trap en wat we toen future bass noemden. Plaatjes spelen beviel me meteen maar er ontbrak iets, ik wilde zelf meer feesten organiseren.”

“Opeens kreeg ik de kans om in Berlijn te spelen, een stad die me al lang interesseerde, dus ben ik er twee jaar blijven plakken”, lacht David. “Het nachtleven is daar zo goed aangepakt, zelfs nog beter dan men altijd beweert. Ik kreeg er ook veel meer kansen dan ik hier ooit in Antwerpen zou gekregen hebben op dat moment.”

MELT!

Eén van die kansen was MELT! Festival, één van de grootste openlucht dancefestivals van Duitsland waar enkele tienduizenden feestvarkens uit de bol gaan op artiesten als Kylie Minogue, Pet Shop Boys en Underworld. “Dat is eigenlijk grappig verlopen”, zegt David. “Eén van de boekers van MELT! passeerde toevallig op een klein feestje waar ik aan het draaien was en merkte me op. Hij zag op de affiche dat ik van België kwam, een ‘internationale’ deejay dus. Hij wist natuurlijk niet dat ik gewoon in Berlijn woonde en helemaal niet bekend was in België, maar het heeft me wel een gig opgeleverd op één van de grootste festivals van Duitsland.”

