Drukke zaterdagnamiddag voor winkeldief: man wordt opgepakt na vierde winkeldiefstal

20 oktober 2019

Het team winkeldiefstallen van de politie Antwerpen merkte zaterdag een verdachte man op tijdens hun toezicht op de Meir. De inspecteurs zagen hoe de man in een kledingzaak een jas in zijn rugzak en verliet de winkel zonder te betalen. De politie pakte de 28-jarige man en kwam tot de vaststelling dat hij al flink aan de slag was geweest want er zaten nog gestolen producten in zijn rugzak. Alles samen ging het om een buit van meer dan 300 euro. Hij had ook nog een kniptang op zak.