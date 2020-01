Drugsverkoop vanuit pand opgerold Sander Bral

21 januari 2020

Het wijkondersteuningsteam West van de lokale politie zag vrijdag een man zoekend over de Paardenmarkt wandelen. De inspecteurs vermoedden dat de man op zoek was naar drugs en volgden hem. In de De Pretstraat ging de man een woning binnen. Een paar tellen later verliet hij het pand opnieuw. Aangezien de politie vermoedde dat er net drugs aangekocht werd, controleerde de inspecteurs de man. Ondertussen zagen ze nog een vermoedelijke klant bij het pand aankomen. Ze kochten beiden bij een andere verkoper. In het onderzoek werden drie huiszoekingen verricht. De politie vond verdovende middelen, geld en mobiele telefoons. Vier personen werden gearresteerd. Twee van hen zijn voor de onderzoeksrechter geleid.