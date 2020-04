Drugsverkoop vanuit appartement op Antwerpse Sint-Jansplein bestraft: “Bewoonster verschanste zich tijdens inval in badkamer” BJS

17 april 2020

12u33 0 Antwerpen Vier beklaagden zijn door de correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeeld tot celstraffen van twee jaar voor het dealen van cocaïne vanuit een pand op het Sint-Jansplein. De bewoonster verschanste zich tijdens een politie-inval in de badkamer en probeerde drugs door te spoelen in het toilet.

De feiten dateren van 12 januari 2020. De politie controleerde toen een druggebruiker die een pand aan het Sint-Jansplein verliet. De man vertelde dat hij op het adres cocaïne had gebruikt en gekocht.

Een uur later verlieten opnieuw twee personen het pand. Deniz S. vertelde de politie dat hij cocaïne had gekocht van de bewoonster op de eerste verdieping. De andere man, Alkid B., had een iPhone en 546 euro cash op zak.

Bij een huiszoeking op het appartement vond de politie papiertjes met de boekhouding van de drugsverkoop. Er werd ook verpakkingsmateriaal, een precisieweegschaal en een aantal dosissen cocaïne aangetroffen.

Verschanst

In de badkamer had Monica F.E. zich verschanst. Ze had de deur geblokkeerd en spoelde het toilet meermaals door. De politie besloot daarop om de deur te forceren en zag hoe de vrouw een verpakking met wit poeder probeerde door te spoelen.

Tijdens het onderzoek werden verschillende mensen die het pand hadden bezocht ondervraagd. Zij duidden Deniz S. en Alkid B. aan als diegenen die Monica F.E., zelf een zware gebruikster, bevoorraadden.

Verstopt onder het bed

De politie ging over tot huiszoeking bij Alkid B. Op het adres van de man werd onder het bed 81 gram cocaïne gevonden, alsook cash geld, een gsm en een precisieweegschaal. In het pand was ook Elvis T. aanwezig.

De rechtbank legde Deniz S. en Monica F.E. beiden twee jaar cel en 8.000 euro boete op. Alkid B. en Elvis T. kregen respectievelijk 18 maanden cel en 15 maanden cel, alsook een boete van 8.000 euro.

Pïkant detail: Monica F.E. werd tijdens haar verblijf in de Antwerpse gevangenis betrapt met een dosis cocaïne. Volgens de vrouw had de politie de drugs niet aangetroffen bij haar arrestatie en had ze die daarom op zak.