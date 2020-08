Drugsuithalers slaan brandwacht neer: man ontkomt door in het dok te springen Patrick Lefelon Philippe Truyts

25 augustus 2020

20u33 4 Antwerpen Een brandwacht op de fruitkaai van Belgian New Fruit Wharf is maandagnacht aangevallen door drugsuithalers. Hij betrapte hen toen zij 400 kg cocaïne uit een container probeerden te halen. De brandwacht kon ontsnappen door in het havendok te springen en naar de overkant te zwemmen.

De brandwacht, een dertiger afkomstig uit Essen, stond op uitkijk aan het Leopolddok waar een perimeter was ingesteld rond een aangemeerd schip. De brandwacht merkte een vijftal mensen op die bezig waren aan een container. Toen hij naderbij kwam, werd hij opgemerkt en kwamen de mannen achter hem aan. Zij trokken een zak over zijn hoofd en sleepten hem voort over de kaai. Hij moest ook heel wat klappen incasseren. Hij liep zware kwetsuren op aan het hoofd.

De man slaagde er echter in te ontsnappen en in het Leopolddok te springen. Hij zwom naar de overkant, uit het zicht van zijn aanvallers. Zo wist hij zich in veiligheid te brengen. Naderhand zwom hij terug naar het schip dat hij moest bewaken en verwittigde de politie.

400 kg

De federale politie kwam ter plaatse en startte een onderzoek. In de container werd een lading van 400 kg cocaïne aangetroffen. De gekwetste brandwacht werd met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Parketwoordvoerster Stéphanie Chomé: “De politie is verwittigd door het slachtoffer. Voorlopig hebben wij enkel zijn relaas van de feiten. Dat wordt nu gecheckt. De man is ernstig gewond. Het klopt dat er een lading van 400 kg cocaïne is gevonden. De verdachten zijn kunnen ontkomen.”

Het havenbedrijf Brabo dat de brandwacht tewerk had gesteld, wil liever niet communiceren over het incident. Commercieel directeur Koen De Groof bevestigt dat de man als brandwacht aan kaai 206 bij een tanker stond. Hij moest er dus voor zorgen dat niemand in de perimeter kon komen van het schip. Brabo heeft met het Havenbedrijf al gesproken over maatregelen om de brandwachten op een veiligere manier te organiseren.