Drugsuithalers bellen zelf politie vanuit snikhete container: “We zitten opgesloten” Jan Aelberts

24 juli 2019

16u15 192 Antwerpen Twee drugsuithalers hebben zelf de politie gebeld om te melden dat ze opgesloten zaten in een container in de Antwerpse haven. Ze dreigden te bezwijken onder de hitte. Beelden van de arrestatie circuleren sinds vanmiddag op sociale media.

Op de beelden is te zien hoe de container wordt neergezet door een kraan. Als de container opengaat, staat de havenpolitie de twee uithalers op te wachten.

“Deze voormiddag, rond 10.30 uur, kreeg de noodcentrale een oproep van twee mannen”, klinkt het bij het Antwerps parket. “Ze vertelden dat ze opgesloten zaten in een container aan kaai 1742 en dat ze bezig waren met een drugsuithaling. De container kon gelokaliseerd worden en de twee mannen uit Antwerpen en Schoten werden rond 12.20 uur bevrijd. Op dit moment konden ze nog niet verhoord worden. In de container is cocaïne aangetroffen, maar de exacte hoeveelheid is nog niet bekend. Het verdere onderzoek zal meer duidelijkheid moeten brengen.”