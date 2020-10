Exclusief voor abonnees Drugsproces Makreel start met trouwfoto’s, kogelinslagen en straffen tot 12 jaar: “Kopstuk Ronny L. is eind augustus 2015 getrouwd: ‘on the beach’ in Honduras.” Patrick Lefelon

08 oktober 2020

18u36 11 Antwerpen De kopstukken van De kopstukken van de Makreel-drugsbende verdienen volgens de Antwerpse procureur celstraffen van 7 tot 12 jaar. De bende vond in 2015 een nieuwe techniek uit voor cocaïne-invoer langs de haven: de zogenaamde switch-methode. Minstens een tiental ladingen lukte en bracht de bendeleden een fortuin op. Eén dokwerker had zelfs 1 miljoen euro cash in huis liggen.

Dokwerker Kenny M. kon zijn verontwaardiging niet onderdrukken toen de procureur na een urenlang betoog voor hem 10 jaar celstraf eiste: “Whola...” Dat was veel meer dan Kenny M. had verwacht. Ook zijn schoonouders riskeren 9 maanden celstraf omdat zij de drugsopbrengsten hielpen witwassen. Onder meer door te investeren in een buitenverblijf in Portugal.

