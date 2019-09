Drugsplantage ontdekt in Seefhoek door verdacht hoog elektriciteitsgebruik Sander Bral

06 september 2019

16u11 0 Antwerpen In de Antwerpse Seefhoek is een cannabisplantage ontdekt met zo'n achthonderd planten. De plantage kwam aan het licht toen netbeheerder Fluvius het pand controleerde na een opvallend groot elektriciteitsgebruik. Er is nog geen weet van arrestaties.

Vrijdagvoormiddag hield netbeheerder Fluvius een controle in een pand in de Diepestraat op vermoeden van fraude. Door het opvallend hoog elektriciteitsgebruik dacht men al snel dat er een drugsplantage in het pand was opgestart. Fluvius contacteerde de politie, die binnenviel en effectief een plantage ontdekte. “Meer details kunnen we nog niet vrijgeven”, zegt Sven Lommaert van de lokale politie.

Volgens onze informatie gaat het om een plantage van tussen de vijf- en achthonderd planten. Het zou om een professionele plantage gaan met professioneel materiaal dat veel stroom vereist. Het ging om jonge plantjes, wellicht was er dus net geoogst.