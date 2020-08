Drugsmaffia is niet te stoppen: weer aanslag op horecazaak in Deurne-Noord Patrick Lefelon

28 augustus 2020

07u06 106 Antwerpen Na enkele dagen zonder geweld werd vannacht opnieuw een gevel onder vuur genomen. De daders viseerden omstreeks 4.15 uur horecazaak The Pasta House, op de Turnhoutsebaan in Deurne.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Buurtbewoners schrokken rond 4u15 wakker van de harde knallen in de buurt van het grote kruispunt Turnhoutsebaan-Frank Craeybeckxlaan. Op foto’s van omwonenden is te zien dat het schietincident zich iets verder afspeelt, net naast het statige gebouw van het vredesgerecht in Deurne.

De geviseerde horecazaak The Pasta House is volgens de buurt zelden open. Zij is eigendom van een man uit Borgerhout die daar ook een transportbedrijf en een garage heeft.

Tramverkeer

De politie heeft de omgeving afgesloten en dat heeft gevolgen voor het bus- en tramverkeer. De tramlijn 10 en de bussen 410 richting van en naar Turnhout moeten rondrijden.

Deze aanslag is al de zesde in een rij op minder dan een week tijd. Alles wijst erop dat de drugsmaffia een rekening aan het vereffenen is maar wat de precieze aanleiding is, blijft voorlopig onduidelijk.

In de voorbije dagen heeft de politie ook heel wat ladingen cocaïne in beslag genomen en arrestaties verricht.

Lees ook:

Antwerpse drugsmaffia wordt roekelozer: kogels vliegen rakelings langs onschuldige kleuter (+)

ONZE OPINIE. Een echte ‘war on drugs’ start niet in Borgerhout (+)