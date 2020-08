Drugsmaffia is niet te stoppen, weer aanslag op horecazaak in Deurne-Noord: “Extra manschappen patrouilleren al week lang in getroffen buurten” Patrick Lefelon & Sander Bral

28 augustus 2020

07u06 772 Antwerpen Na enkele dagen zonder geweld werd vannacht opnieuw een gevel onder vuur genomen in het Antwerpse. De daders viseerden omstreeks 4.15 uur horecazaak The Pasta House op de Turnhoutsebaan in Deurne. Niemand raakte gewond. De politie benadrukt dat men extra controleert in Deurne en Borgerhout sinds het begin van de nieuwe golf aanslagen eind vorige week.



Buurtbewoners schrokken rond 4.30 uur wakker van de harde knallen in de buurt van het grote kruispunt Turnhoutsebaan-Frank Craeybeckxlaan. Op foto’s van omwonenden is te zien dat het schietincident zich iets verder afspeelt, net naast het statige gebouw van het vredesgerecht in Deurne.

De geviseerde horecazaak The Pasta House is volgens de buurt zelden open. De zaak is eigendom van een man uit Borgerhout die daar ook een transportbedrijf en een garage heeft.

Na de reeks aanslagen van vorig weekend hebben wij begin deze week onze operationele werking bijgesteld. Wij zouden daar graag over in detail treden om bezorgde burgers meer op hun gemak te stellen maar we willen ook geen bepaalde figuren slimmer maken dan nodig is Sven Lommaert

Volgens het parket van Antwerpen gaat het om een leegstaande pastabar. “Het uitstalraam van de zaak is vijfmaal beschoten vannacht”, klinkt het. “De onderzoeksrechter is gevorderd voor inbreuken op de wapenwetgeving en vernieling van stedelijke afsluitingen. De federale gerechtelijke politie en gespecialiseerde diensten stapten ter plaatse af. De context van dit nieuwe incident maakt volop voorwerp uit van verder onderzoek. Het spreekt voor zich dat het nog te vroeg is om uitspraken hierover te doen.”

Extra patrouilles

Deze aanslag is al de zesde in een rij in minder dan een week tijd. Alles wijst erop dat de drugsmaffia een rekening aan het vereffenen is maar wat de precieze aanleiding is, blijft voorlopig onduidelijk. Het blijft straf dat drugscriminelen hun aanslagen blijven uitvoeren, wetende dat de politie extra alert is als er zich een nieuwe golf van geweld voordoet.

“Jammer genoeg zitten er altijd mazen in het net, dat is vannacht nog maar eens bewezen”, zegt Sven Lommaert van de lokale politie. “Na de reeks aanslagen van vorig weekend hebben wij begin deze week onze operationele werking bijgesteld. Wij zouden daar graag over in detail treden om bezorgde burgers meer op hun gemak te stellen maar we willen ook geen bepaalde figuren slimmer maken dan nodig is. Weet wel dat wij momenteel teams hebben die zich enkel met dit soort geweld bezig houden en de mensen die er wonen zullen bevestigen dat er opvallend meer gecontroleerd wordt, vooral ‘s avonds en ‘s nachts.”

“Je kan natuurlijk onmogelijk alle straten van Borgerhout en Deurne continue in het oog houden, daar hebben we de middelen niet voor en bovendien hebben we nog onze gewone werking en momenteel ook de handhaving van de Covid-maatregelen die we erbij moeten nemen. Bovendien is Deurne op zich al een enorm grondgebied waar heel veel volk woont. We proberen er zoveel mogelijk aan te doen om geweld te stoppen en wanneer het toch gebeurt, zo snel mogelijk te reageren.”

In de voorbije dagen heeft de politie ook heel wat ladingen cocaïne in beslag genomen en arrestaties verricht.



