Drugshond vindt cannabis in onderbroek Sander Bral

22 november 2019

11u47 0 Antwerpen Het politiewijkteam van het Kiel voerde samen met het verkeersondersteuningsteam regio Zuid en de douane een controle uit op de Sint-Bernardsesteenweg. Er werden voertuigen, passagiers en bromfietsers gecontroleerd.

Drie bromfietsen bleken opgedreven en werden in beslag genomen, één haalde zelfs 75 kilometer per uur. Eén bestuurder van een bromfiets kon geen rijbewijs voorleggen, zijn brommer werd opgehaald door een vriend. Twee passagiers in auto’s bleken niet over geldige papieren te beschikken, één bestuurder bleek onder invloed van drugs. In de laadruimte van een camionette werd een zesjarig kind aangetroffen op de grond. De bestuurder, tevens de vader van het kind, kreeg een fikse boete voor de onveilige situatie.

Onveilige situaties voor kinderen

Een andere bestelwagen vervoerde een baby zonder beveiliging, een passagier zonder gordel en nog eens drie kinderen in de laadruimte. De moeder (de passagier) en de kinderen moesten te voet verder. Nog twee passagiers en twee kinderen in andere voertuigen droegen geen veiligheidsgordel.

Drugs

Eén bestuurder met een verlopen voorlopig rijbewijs moest meer dan drieduizend euro penale boete betalen aan de douane. De douane trof met behulp van een drugshond bij een bestuurder onder invloed ook enkele dosissen cannabis aan in de onderbroek, de man zal verhoord worden. In een ander voertuig werden een gebruikershoeveelheid xtc en twee lege bussen lachgas aangetroffen. “Als kers op de taart werd het voertuig getakeld wegens openstaande boetes”, klinkt het bij de politie.

De douane takelde in totaal twee voertuigen voor openstaande boetes en inde voor zo’n zesduizend euro aan boetes bij verschillende bestuurders.