Drugshond vindt 581 kg coke bestemd voor Antwerpen Patrick Lefelon

27 augustus 2019

14u51 2 Antwerpen De Braziliaanse douane heeft in de haven van Santos een cocaïnelading van 581 kg onderschept in containers die klaarstonden voor verscheping naar Antwerpen. De drugs werden maandag ontdekt.

De controle gebeurde op een lading plastic die verdeeld zat over acht containers. Na risico-analyse en het scannen van de containers werd één container eruitgepikt. Een drugshond van de douane vond de cocaïne toen hij de container doorsnuffelde. De zakken met cocaïne zaten midden in de container verstopt. De pakken cocaïne waren in plastiek verpakt en dan bedekt met een smeermiddel.

De Braziliaanse douane vermoedt dat de drugtrafikanten hun cocaïne verstopt hebben in de container buiten het medeweten van de eigenaar van de lading. Er zijn voorlopig geen arrestaties verricht.