Drugshond Bo vindt hasj en cocaïne in café Sander Bral

28 mei 2019

De lokale politie ving een gerucht op dat er zeer eenvoudig illegale drugs gekocht konden worden in een zaak aan de Stijgbeugelstraat op het Kiel. Het wijkteam van de regio Zuid ging ter plaatse voor een controle. Het gerucht werd bevestigd en de politie kon er een hoeveelheid hasj en cocaïne vinden. Die zaten weggestopt, maar niet goed genoeg voor drugshond Bo. In het café werd nog eens een som geld aangetroffen. Eén persoon die illegaal in het land verblijft, kreeg het bevel om het land te verlaten. De drugs werden in beslag genomen.