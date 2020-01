Drugshond Bo vindt drugs tijdens controle: café verzegeld en verdachte gearresteerd CVDP

28 januari 2020

14u52 0

Café gesloten na drugsverkoop

Antwerpen Het wijkondersteuningsteam en het wijkteam van Politiezone Antwerpen sloten het voorbije weekend een café in de Van de Wervestraat na de vondst van drugs.

Het wijkondersteuningsteam en het wijkteam van de Atheneumbuurt merkten tijdens een controleactie verdacht gedrag op aan een café in de Van de Wervestraat in de buurt van Park Spoor Noord. De klanten gaven steeds een hand aan de uitbater en verlieten het café weer zonder iets te drinken. Met dank aan drugshond Bo worden tijdens de controle van het café drugs gevonden, ondanks de inspanningen van de uitbater om deze te verstoppen. Aanvankelijk probeerde de uitbater een huiszoeking in zijn woning te voorkomen door zijn adres te verbergen, maar dankzij een kort onderzoek kon dit toch achterhaald worden. Opnieuw slaagt Bo erin om drugs en een honderden euro’s cash geld te vinden. Het café werd verzegeld, de verdachte (19) werd gearresteerd en wordt voorgeleid. In totaal werd 31 gram cannabis, 29 gram hasj, 41 xtc-tabletten en 1 300 euro in beslag genomen.