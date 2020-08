Drugsgeweld houdt zich niet aan nachtklok: weer gevel van woning in Deurne beschoten Patrick Lefelon

25 augustus 2020

05u26 30 Antwerpen Vannacht rond 3u30 is opnieuw een aanslag gepleegd op een woning in de Gryspeerstraat in Deurne (Antwerpen). Daar was zondagnacht al een granaat ontploft voor de deur van een leegstaande apotheek. Deze keer werd het huis ernaast geviseerd. Dat is eigendom van de familie El B., waarvan verschillende zonen reeds betrokken raakte bij drugsonderzoeken.



Gisteren was er al twijfel of de granaat die schade aanrichtte aan de apotheek Multipharma en aan een bushalte en geparkeerde auto’s in de omgeving, wel degelijk gericht was tegen de bewoner van die apotheek. De buitenlandse man die de zaak overkocht en nu renoveert, was er het hart van in. Hij twijfelt of hij met zijn jong gezin nog wel blijven wonen in de Gryspeerstraat.

VAnnacht rond 3u30 werd duidelijk dat de aanslagplegers niet de apotheek maar wel het huis ernaast van de familie El B. viseren. De familie woont er zelf niet meer, zij woont wat verderop in dezelfde wijk in Deurne. De voorgevel en de voordeur werden vanop straat onder vuur genomen.

De federale gerechtelijke politie is ter plaatse, de ruime omgeving is afgesloten. Ook het tramverkeer kan voorlopig wel door.

Met deze aanslag is het wel duidelijk dat het drugsmilieu ermee te maken heeft. De familie El B. kwam in het verleden herhaaldelijk in opspraak in drugsonderzoeken. Eén van hun zonen Samir El B. werd enkele jaren geleden bij een afrekening in het drugsmilieu in Rotterdam doodgeschoten.