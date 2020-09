Drugsgebruiker probeert agent uit het raam te duwen: drie jaar cel gevorderd Patrick Lefelon

07 september 2020

18u51 0 Antwerpen De 27-jarige Julios M. staat in Antwerpen terecht omdat hij een politie-inspecteur bijna uit een raam zou hebben geduwd, nadat die bij hem een zak met cannabis had gevonden. Het openbaar ministerie vorderde drie jaar cel voor poging doodslag op de agent en dan nog eens achttien maanden cel voor handel in verdovende middelen.

De politie werd op 22 mei naar de Lange Beeldekensstraat in Antwerpen gestuurd. In een appartement op de derde verdieping zou een tiental mannen voor geluidsoverlast zorgen. De beklaagde deed de voordeur open en gaf de politie toestemming om rond te kijken. Er waren nog een vijftal andere mannen in het appartement aanwezig.

Toen een van de inspecteurs uit het slaapkamerraam keek, merkte hij een zwarte boodschappentas op die tussen de gevel en de regenpijp geklemd zat. Julios M. riep meteen dat die tas niet van hem was en wilde hem uit de handen van de inspecteur trekken. Tijdens het duw- en trekwerk ging de tas open en vielen er twee kleine zakjes cannabis op de grond.

Half uit raam

“De beklaagde begon de politieman naar het openstaande raam te duwen. Toen hij half uit het raam hing, zag hij zich genoodzaakt om een vuistslag aan de beklaagde te geven, want anders zou hij uit het raam naar beneden zijn gevallen”, sprak de procureur.

In de zwarte boodschappentas bleek 42 gram cannabis te zitten, verdeeld over verschillende zakjes. In het appartement werd ook 65 gram amfetamines aangetroffen. Julios M. gaf toe dat hij cannabis gebruikte en dat hij op zijn appartement ook vrienden drugs liet gebruiken.

“Woord tegen woord”

Hij wordt vervolgd voor poging tot doodslag en handel in verdovende middelen. De verdediging vroeg voor beide tenlasteleggingen de vrijspraak. “Er zijn geen getuigen van wat er zich in die slaapkamer heeft afgespeeld, dus eigenlijk is het woord tegen woord. En die drugs kunnen van eender wie zijn geweest, want het was op zijn appartement een komen en gaan van mensen.”

De beklaagde werd in augustus 2018 al eens veroordeeld tot 37 maanden cel met probatie-uitstel voor onder meer slagen aan de politie. Hij leefde zijn voorwaarden niet na, waardoor de zaak in oktober opnieuw voor de rechtbank komt voor herroeping probatie.

Vonnis op 22 september.