Drugsdealer opgepakt in Nationalestraat Toon Verheijen

18 augustus 2019

De politiezone Antwerpen heeft een drugsdealer opgepakt nadat het een klant was gevolgd die cannabis ging kopen. De politiepatrouille kreeg eerst een man in de gaten die duidelijk onder invloed was. Ze volgden hem en zagen de man binnengaan in een pand in de Nationalestraat. Enkele minuten later kwam de man weer naar buiten en werd hij gecontroleerd door het drugsondersteuningsteam. Hij bleek net wat cannabis gekocht te hebben. Daarop kreeg de politie de toelating om een huiszoeking te doen in het pand. De speurders vonden daar naast een hoeveelheid cannabis ook cocaïne, mdma, hasj, xtc en een grote som geld. De aanwezige dealer (30) is opgepakt en de onderzoeksrechter plaatste hem onder aanhoudingsmandaat. Het geld en de drugs zijn in beslag genomen. DE betrapte klant van de dealer kreeg een minnelijke schikking voorgesteld.