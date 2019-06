Drugsdealer komt op de fiets Patrick Lefelon

10 juni 2019

15u22 0 Antwerpen Een drugsdealer op de fiets is zondag tegen de lamp gelopen aan de Oude Beurs. De 19-jarige kerel trok de aandacht van het drugsondersteuningstem (DOT) omdat hij een adres om te leveren niet kon vinden.

De inspecteurs van het DOT-team waren bezig met toezicht in de omgeving en zagen hoe een fietser wel heel intensief met de gsm in de weer was. Hij keek ook zenuwachtig in het rond. Ze zagen dat de man eigenlijk een pand zocht in het centrum van de stad. Daar ging hij binnen en heel snel kwam de fietser ook weer buiten.

Nadat de man weer verder reed gingen de inspecteurs over tot controle. Hij had vier zakjes met cocaïne op zak en een som geld. Op zijn verblijfplaats werd een totaal van 812 gram cannabis, 2 gram hasj en 64 gram cocaïne gevonden. Ook nog een som cash geld, twee precisieweegschalen en 674 gripzakjes. Al het gevonden materiaal werd in beslag genomen.

De verdachte van 19 jaar zal maandag bij de onderzoeksrechter worden voorgeleid.