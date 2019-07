Drugsdealer belt politie voor inbraak, maar vergeet dat hij 3,5 kg coke in huis heeft Patrick Lefelon

03 juli 2019

17u01 116 Antwerpen De 34-jarige Vahid-Jafar M. heeft zichzelf de das omgedaan. Hij belde de politie omdat hij verdachte figuren in zijn binnentuin meende te zien. Toen de politie een controle deed vond ze een sportzak van Vahid-Jafar M. met daarin 165.000 euro en 3,5 kg cocaïne. Hij riskeert nu 40 maanden celstraf.

Vahid M. had eind februari een leuk feestje georganiseerd in zijn appartement in de Lamorinièrestraat in Antwerpen. Hij was een man in een park tegengekomen en die had hem gevraagd een zak met geld en cocaïne voor hem te bewaren. Alles samen maar liefst 165.000 euro in kleine coupures en een voorraad van 3,5 kg cocaïne. Vahid M. grabbelde in het geld en nodigde twee prostituees uit.

De avond liep over in de nacht. Vahid M. raakte bedwelmd door de drugs en de drank. Opeens meende hij verdachte lichten in de tuin te zien. Dat moesten wel inbrekers zijn. Hij belde de politie.

Maar dan zag hij zijn blunder in. Hij gooide de sportzak met drugs en geld vlug op het terras bij zijn buurman. De agenten controleerden de tuin en merkten de sporttas op. De buurman stond versteld. Hoe was die op zijn terras terechtgekomen? Vahid M. gaf toe dat hij de tas daar had gezet.

Woensdagmorgen op de rechtbank bracht de openbare aanklager in herinnering dat Vahid-Jafar M. in 2018 was veroordeeld tot zes jaar celstraf voor het dealen van cocaïne. Zijn organisatie die werkte vanuit een krantenwinkel in Berchem telde destijds 18 koeriers die de cocaïne aan de man op straat leverden. Ook de 70-jarige moeder van Vahid-Jafar draaide mee in de organisatie.

De openbare aanklager vorderde 40 maanden celstraf voor deze nieuwe feiten. Zij hechtte geen geloof aan de uitleg van Vahid-Jafar dat hij de drugs en het geld in bewaring had gekregen van iemand.

Op bezinning

Advocaat John Maes vroeg de rechters om Vahid-Jafar geen nieuwe straf te geven maar deze nieuwe feiten te laten opslorpen door zijn veroordeling tot zes jaar van eind vorig jaar.

De man zelf legde de rechters nog uit dat hij was hervallen in het gebruik van cocaïne omdat hij zonder werk was geraakt. Nochtans had hij al bewezen dat hij ook zonder drugs kon. Hij had een bezinningsreis gemaakt naar Mexico en was daar zonder problemen afgekickt.

De rechter doet een uitsrpaak op 15 juli.