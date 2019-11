Drugscontainer wordt per ongeluk op verkeerde adres geleverd PLA/Belga

22 november 2019

18u36 0 Antwerpen Het openbaar ministerie heeft vrijdag celstraffen tot acht jaar en 40.000 euro boete gevorderd voor drie mannen die vervolgd worden voor de invoer van bijna 300 kilo cocaïne uit Costa Rica. De drugs hebben een straatwaarde van 15 miljoen euro. De feiten kwamen aan het licht, nadat de container met de drugs op het verkeerde adres was afgeleverd.

De container werd begin november 2018 naar een bouwbedrijf aan de Bredabaan in Merksem gebracht. Op de documenten van de transporteur stond de naam van het bouwbedrijf als bestemmeling vermeld, alleen stond er een verkeerd huisnummer, namelijk dat van een loods even verderop. Omdat het al de derde keer was dat er een container verkeerd werd afgeleverd, verwittigden de zaakvoerders de politie.

De loods werd gehuurd door Mohcine E.M., die ze op zijn beurt had onderverhuurd aan Foad Y., de échte bestemmeling van de container. Hij zei dat hij een lading te reviseren motoren verwachtte. Toen er in de motoren een gaatje werd geboord, bleek er cocaïne in verborgen te zijn.

Tesla

Nederlander Foad Y. verklaarde daar niets van af te weten. “Ik ben een automechanicien. Drugs is niets voor mij. Geef mij auto’s en motoren om te reviseren, daar weet ik alles van”, zei Foad. De man werkt tegenwoordig bij autobouwer Tesla in Nederland.

Ook cafébaas Mohcine E.M., die volgens de procureur het onderhuurcontract van de loods had vervalst, ontkende iedere betrokkenheid. De derde beklaagde is Jaouade Z., de neef van Foad Y. Hij stond mee als contactpersoon vermeld op documenten. Ook hij ontkende.

Advocaat Omar Souidi: “Stel dat de mannen bij de drugsinvoer betrokken waren en hoopten miljoenen euro’s te verdienen. Waarom zou cafébaas Mohcine E.M. dan op het moment dat de container aankwam, op het stadsloket in de Bell-toren staan om te discussiëren over een GAS-boete van 350 euro wegens geluidsoverlast? Dan had hij echt wel gezorgd dat hij aan de loods was om de container in ontvangst te nemen.”

Vrijspraak

Bij huiszoekingen werd in het café van Mohcine E.M. aan de Diepestraat in Antwerpen-Noord twee kilo cocaïne gevonden achter wat rommel in een pizzaoven. En in een pand aan de Turnhoutsebaan in Borgerhout, dat Jaouade Z. verhuurde aan zijn neef Foad Y., werd een cannabisplantage in opbouw aangetroffen.

Het openbaar ministerie vorderde voor Foad Y. acht jaar cel en voor Mohcine E.M. en Jaouade Z. zeven jaar cel. Foad Y. pleitte schuldig aan de plantage, maar vroeg voor de andere tenlasteleggingen de vrijspraak. Mohcine E.M. en Jaouade Z. gaan voluit voor de vrijspraak.

Vonnis op 19 december.