Drugscafé moet twee maanden dicht BJS

06 november 2019

14u06 0 Antwerpen Op bevel van de Antwerpse burgemeester is café Bar Zain in de Lange Beeldekensstraat in Antwerpen-Noord twee maanden lang gesloten. De zaak wordt in verband gebracht met drugsfeiten.

Een caféganger had bij een controle hasj op zak. De man verklaarde de drugs te hebben gekocht in café Bar Zain en gaf een beschrijving van de verkoper. Daarop controleerde de politie de zaak. Een man die aan de beschrijving voldeed was in het bezit van meer dan 20 gram hasj en bijna 2 gram cocaïne. Hij verbleef illegaal in het land. De drugs waren verpakt in verschillende verkoophoeveelheden in cellofaan. In de keuken werd een rol cellofaan aangetroffen van dezelfde soort, hoewel er in de zaak geen voedsel verkocht wordt. De drughond reageerde in de keuken.

Er was nog een andere man aanwezig, die in het bezit was van een kleine hoeveelheid hasj, identiek aan de hasj van de man die werd beschreven als verkoper, en de man die buiten werd gecontroleerd. Op de toog lag een lachgaspatroon en in de kassa zat slechts 62,6 euro. Het café gaf ook een verloederde en vuile indruk. Hierop werd de zaak gerechtelijk verzegeld.