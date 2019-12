Drugscafé moet twee maanden dicht: “Restanten van cannabis op speelbord gevonden” BJS

11 december 2019

16u08 0 Antwerpen Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft café Zriga in de Bleekhofstraat twee maanden laten sluiten wegens drugshandel. Bij een politiecontrole werden verschillende drugs aangetroffen. De verdovende middelen lagen verspreid in de zaak.

De politie kreeg het café in het vizier na meldingen over het veelvuldig komen en gaan van klanten. Bij een controle was er geen zaakvoerder aanwezig.

In de rookruimte hing een doordringende cannabisgeur en zaten twee personen die in het bezit waren van drugs. Samen hadden zij meer dan vier gram hasjiesj en bijna één gram marihuana op zak, en een van hen was een joint aan het roken. Op de grond lagen nog twee joints. Tussen de radiator en aan de toegangsdeur werden nog verpakkingen met hasjiesj gevonden, en op de grond lag in totaal 9,64 gram hasjiesj. In de gelagzaal van het café zat een persoon die 2,38 gram hasjiesj op zak had. De drughond reageerde op verschillende plaatsen en op een speelbord werden restanten van cannabis gevonden. De zaak werd hierna gerechtelijk verzegeld.

“De vaststellingen van de politie wijzen erop dat in het café herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden die te maken hebben met de verkoop, de aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van drugs”, zegt de woordvoerder van burgemeester De Wever. “De eigenaar vergemakkelijkt de handel door zijn zaak onbeheerd achter te laten. De aanwezigheid van deze zaak zorgt voor een duidelijk gevaar voor verstoring van de openbare orde in een buurt die al langere tijd gebukt gaat onder drugproblematiek. Een sluiting van twee maanden is noodzakelijk om de openbare veiligheid te garanderen en druggebruikers, –kopers en/of –verkopers te ontmoedigen.”

Café Zriga blijft tot en met 10 februari 2020 gesloten.