Drugsbende rijdt met gekloonde container naar douanecontrole, maar wordt alsnog gepakt door politie

27 april 2020

19u42 4 Antwerpen Drugsbendes hebben een nieuwe werkwijze uitgeprobeerd om een lading cocaïne veilig uit een container te halen. Zij hebben een koelcontainer vol inktvis, met daartussen bijna 5 ton cocaïne in pakjes van één kg, gekloond. Met die identieke container reden zij naar de douanecontrole. Vernuftig, maar niet vernuftig genoeg om douane en politie te misleiden.

Een blauwe koelcontainer van CGM die op kaai 1700 was aangekomen uit Zuid-Amerika, was door de douane ‘in het rood’ gezet. De container moest door de transporteur dus verplicht naar de scanner voor controle.

Vorige woensdag kwam een Nederlandse trucker de container ophalen. De chauffeur reed de douanescanner in de Waaslandhaven voorbij en zette koers naar de magazijnen aan de Haïfastraat/Bremerstraat op rechteroever. Daar werd de container de loods binnengereden. Een tiental manschappen laadde in spoedtempo de lading inktvis over in een identieke, blauwe CMG-container.

De drugs werden apart gehouden en vervangen door extra lading inktvis zodat het gewicht van de gekloonde container identiek bleef. Daarna vertrok de chauffeur opnieuw richting de haven, deze keer wel met bestemming douanescanner op Linkeroever.

Al die bewegingen werden vanop afstand gevolgd door observatieteams van de politie. De federale politie was getipt over de drugslading. Later op de avond viel de federale politie met de hulp van de douane de loods aan de Bremerstraat binnen en stootte op de recordvangst aan cocaïne. Volgens een eerste raming zou het om 4 ton cocaïne gaan, nu is er al sprake van bijna 5 ton. De douane houdt zich bezig met het wegen en daarna verbranden van de coke.

Veertien jongeren

Twaalf verdachten werden ter plaatse gearresteerd. Twee medeverdachten, die met de auto in de buurt van de Braziliëstraat rondreden, werden eveneens klemgereden. Zowel in de loods als in de autokoffer werden kalasjnikov’s en andere wapens aangetroffen.

De veertien mannen worden tot het voetvolk gerekend. Het zijn allemaal twintigers uit Nederland die werden ingezet voor het snel overladen van de vracht inktvis van de ene in de andere container, en het veilig wegbergen van de cocaïne. Bij een ‘normale’ drugslading wordt maar een vijftal mensen ingezet om de coke eruit te halen.

De opdrachtgevers zitten duidelijk nog ergens ver en veilig verborgen. Hun loopjongens beroepen zich op hun zwijgrecht. Zij komen allemaal dinsdagochtend voor de raadkamer.