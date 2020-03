Drugsbaron verlinkt door dronken blondje en praatgrage trucker: gerecht hoopt dat Dubai Antwerps kopstuk uitlevert

Antwerpen

De Antwerpse drugsbaron Nordin El H. mag dan veilig en wel in Dubai zitten, de afgelopen week heeft zijn bende op het thuisfront klappen gekregen . De speurders kregen wel wat hulp van een dronken blondje dat zich letterlijk in de voet schoot en een trucker die opschepte over een groot nieuwjaarscadeau.