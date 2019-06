Drugsbaas krijgt extra straf voor knokpartij in gevangenis Patrick Lefelon

26 juni 2019

13u23 0 Antwerpen De 29-jarige Omar G. krijgt negen maanden cel voor een vechtpartij in de Antwerpse gevangenis van de Begijnenstraat. “Hij had vies naar mij gekeken”, beweerde Omar G. Een dag later werd de Pastabar in de Abdijstraat onder vuur genomen. Volgens Omar G. was dat een vergeldingsactie voor de vechtpartij.

Gewezen kickboxer Omar G. werd in augustus vorig jaar veroordeeld tot vijf jaar cel voor internationale drugshandel. Hij moet ook 143.000 euro aan winsten uit drugshandel terugbetalen. Een maand later kreeg Omar G. het tijdens een bezoekuur in de gevangenis van de Begijnenstraat het aan de stok met een gevangene, Jaouad B. Omar G. stapte naar zijn tafeltje en vroeg of hij aan het lachen was met hem. “Ik had gezien dat hij en zijn bezoeker Najim El M. vies naar mij keken”, zo verklaarde Omar G. aan de politie.

Na het bezoek werden de gevangenen weggeleid naar een wachtzaaltje. Daar vloog Omar G. in de haren van Jaouad B. en gaf hem een pak slag. Hij beweerde dat Jaouad B. hem bij het verlaten van de bezoekerszaal op de schouders had getikt en gedreigd dat hij zijn familie iets zou aandoen.

“Oorvijg”

Volgens de advocaat van Omar G. hadden de agenten het incident overdreven. “Hooguit was er sprake van een oorvijg”, aldus meester Len Augustyns. Hij vond dat zijn cliënt en zijn familie wel degelijk waren uitgedaagd. Een dag later werd de Pastabar in de Abdijstraat op het Kiel onder vuur genomen. De daders gingen ervan uit dat deze Pastabar eigendom was van de zus van Omar G., wat echter niet het geval is.

De rechter stelde vast dat op de camerabeelden van de gevangenis enkel te zien is dat Jaouad B. en Omar G. met elkaar in gesprek zijn. Zelfs als Jaouad B. hem op de schouders had getikt - wat niet op de beelden te zien was - dan was de reactie van Omar G. buiten proportie. Hij krijgt daarom 9 maanden celstraf. De man was in het verleden ook al veroordeeld voor slagen en verwondingen.