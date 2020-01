Drugsbaas blijft zelfs vanuit gevangenis uithalingen regelen BJS

24 januari 2020

11u42 0 Antwerpen De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Ahmet T. (28) uit Merksem veroordeeld tot twaalf jaar cel en 80.000 euro boete als leider van een criminele organisatie die op grote schaal partijen cocaïne had ingevoerd via de haven van Antwerpen. Opmerkelijk: Ahmet T. bleef zelfs na zijn aanhouding de uithalingen coördineren via binnengesmokkelde gsm’s in zijn cel. Dertien medebeklaagden kregen celstraffen van één tot acht jaar en boetes tot 40.000 euro opgelegd.

Ahmet T. werd op 18 oktober 2018 gearresteerd in het kader van een gerechtelijk onderzoek in Dendermonde. Hij werd ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de invoer van 727 kilo cocaïne. Hij zou als vrachtwagenchauffeur de container waarin deze lading verstopt zat, hebben opgehaald in de haven en overgebracht naar een loods.

Een week later vernamen de speurders dat Ahmet T. de invoer van cocaïne bleef coördineren vanuit de gevangenis in Dendermonde. Hij zou in de nabije toekomst een aanzienlijke lading verwachten. Het nummer waarvan hij gebruikt maakte, werd afgeluisterd, alsook de nummers waarmee hij contact had.

Van ‘Paco’ tot ‘blondi’

De beklaagden gebruikten roepnamen zoals ‘uil’, ‘monkey’, ‘bril’, ‘blondi’ en ‘Paco’, om hun identiteit te verhullen. Ze spraken ook in codetaal. Zo hadden ze het over ‘pizza’s’ en ‘trainingspakken’ als ze het over pakken cocaïne hadden en ‘mozzarella’ als ze over geld spraken.

Ahmet T. gaf vanuit de gevangenis duidelijke instructies aan de overige leden van de organisatie. Hij besliste welke vergoeding ze gingen vragen en hoe die gelden intern verdeeld werden.

Hoeveel kilo’s cocaïne de organisatie wist binnen te halen, is niet helemaal duidelijk. Ze werden veroordeeld voor drie gelukte uithalingen van een onbepaalde hoeveelheid cocaïne en voor de voorbereidingen om 85 kilo cocaïne in te voeren. De rechtbank beval voor negen beklaagden de onmiddellijke aanhouding.