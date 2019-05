Drugs gevonden bij 19-jarige dealer Sander Bral

28 mei 2019

Het wijkonderzoeksteam van de regio West van de politie merkte tijdens zijn patrouille in de omgeving van het Eilandje dat een man zich verdacht gedroeg. Hij maakte contact met een andere persoon en ze leken een transactie te doen. Het duo werd meteen staande gehouden en gecontroleerd. De vermoedelijke dealer had twee verkoopsdosissen cannabis op zak en een som geld. Bij hem thuis werden bij een huiszoeking met een drugshond nog twee mobiele telefoons gevonden, zo’n 140 gram cannabis, een precisieweegschaal, nog meer cash geld en verpakkingsmateriaal. De verdachte van negentien jaar werd aangehouden door de onderzoeksrechter. Hij verschijnt in de loop van deze week voor de raadkamer.