Drugs en vuurwapen in beslag genomen na huiszoeking Sander Bral

18 mei 2020

15u46 0 Antwerpen De mobiele eenheid van de politie merkte zaterdagavond een voertuig op dat rondreed met een gestolen nummerplaat. De wagen werd onderschept en bleek ook onverzekerd te zijn. De bestuurder werd gecontroleerd en bleek in het bezit van tweehonderd gram amfetamines. De man werd gearresteerd en verhoord.

Hij verklaarde dat hij de drugs had gekocht in Antwerpen. Er werd door de mobiele eenheid en het snelleresponsteam een huiszoeking georganiseerd op het adres van de aankoop. Daar werd nog één kilo amfetamines, één kilo cannabis, een vuurwapen en xtc in beslag genomen. De verdachte werd gearresteerd en voorgeleid. Ook de koper uit Kortrijk werd voorgeleid in West-Vlaanderen.

Tijdens het onderzoek kwamen nog twee verdachten in beeld. Deze kregen zondag bezoek van de politie. Opnieuw werd er cannabis aangetroffen. Er werden ook drieduizend euro cash en meerdere gsm-toestellen in beslag genomen voor verder onderzoek. Ook deze twee verdachten werden voorgeleid.