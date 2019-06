Drugs- en overlastcafé in Statiestraat moet dicht BJS

12 juni 2019

17u21 0 Antwerpen Café Baron in de Statiestraat in Antwerpen moet twee maanden dicht wegens drugshandel. De zaak blijft tot en met 3 augustus gesloten op bevel van de burgemeester.

Nadat de politie diverse meldingen en klachten had gekregen rond drugsgebruik, -bezit en -verkoop en lawaaihinder door klanten, hielden zij een controle in de zaak. Tijdens de controle waren er tien klanten aanwezig en de zaakvoerder. Drie klanten bleken illegaal in het land te verblijven. Vijf klanten waren in het bezit van drugs en er werd ook een rugzak met een hoeveelheid drugs aangetroffen in de zaak.

“In het verleden werd de zaak al drie keer gesloten na drugvaststellingen en algemene overlast”, klinkt het bij het stadsbestuur. “Dit in combinatie met de vaststellingen van de politie toont aan dat de zaak drugsgerelateerde activiteiten aantrekt. Aangezien de klachten en vaststellingen zich blijven voordoen, is een sluiting van twee maanden noodzakelijk om de drughandel te ontmoedigen en de openbare veiligheid te garanderen.”