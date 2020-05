Drugs en cash geld gevonden bij huiszoeking Sander Bral

25 mei 2020

15u10 0

De politie heeft zondag toezicht gehouden in de Stuivenbergwijk. Dat gebeurde met ploegen in burger en inspecteurs die de beelden van camera’s in de straat nauwgezet opvolgden. Het plaatselijke wijkteam zag hoe in een halletje in de straat drugs verkocht werden. De politie controleerde de koper en kreeg de deal bevestigd. Twee andere personen die het gebouw verlieten, werden ook gecontroleerd. Zij hadden cannabis op zak in dezelfde verpakking als de eerste klant.

De politie ging over tot een huiszoeking. In het huis vonden de inspecteurs nog enkele hoeveelheden marihuana en cash geld. De vermoedelijke verkoper werd gearresteerd en zal bij de onderzoeksrechter komen. Het wijkteam betrapte ook nog een sluikstorter op heterdaad en stelde tien verkeersovertredingen vast.