Drugs, alcohol en lachgas: anonieme verkeerspatrouilles hebben handen vol Sander Bral

20 december 2019

16u45 2 Antwerpen Anonieme politiepatrouilles van het verkeersondersteuningsteam betrapten in de nacht van donderdag op vrijdag heel wat gevaarlijke bestuurders. Ook werden drie verdachten gearresteerd op verdenking van cokedealen.

Eén bestuurder werd op de Italiëlei betrapt met een ballon, gevuld met lachgas, in de mond. Zijn voorraad gas werd in beslag genomen, de keuring van het voertuig bleek verlopen en de bestuurder reed rond zonder rijbewijs.

Op de Amerikalei probeerde een bestuurder te ontsnappen aan een controle. Hij werd kort nadien aan de kant gezet en bleek te veel gedronken te hebben, zijn rijbewijs werd ingetrokken. Drie bestuurders met een voorlopig rijbewijs reden rond zonder ‘L’ of met passagiers in de wagen. Eén van hen legde bovendien een positieve drugstest af en had drugs op zak.

In de Korte Koepoortstraat werd een brommer zonder kenteken gecontroleerd. De bestuurder had geen rijbewijs en de brommer was niet ingeschreven en niet verzekerd en werd in beslag genomen. Een andere bromfietser werd gecontroleerd omdat hij op de Sint-Michielskaai luid claxonnerend op het fietspad reed. De bestuurder legde een positieve ademtest af en zijn rijbewijs werd ingetrokken. Ook een andere dronken bestuurder verloor zijn rijbewijs na een controle.

Er werd ook eenwagen die twee rode lichten negeerde op de Ernest Van Dijckkaai gecontroleerd. De bestuurder had geen rijbewijs of identiteitskaart op zak. Een andere bestuurder had ook geen identiteitskaart of rijbewijs op zak en legde bovendien een positieve drugstest af.

Een wagen die een verbodsbord negeerde in de Lange Sint-Annastraat kreeg een boete van 174 euro voorgeschoteld. Eenzelfde boete krijgen vier bestuurders die door het rood reden op de Italiëlei. Een dame in de Graaf Van Hoornestraat kreeg een boete van 116 euro omdat ze aan het bellen was achter het stuur.

Tot slot werd in een huurvoertuig op de Ernest Van Dijckkaai cocaïne en cash geld aangetroffen. De drie inzittenden werden gearresteerd en het voertuig werd in beslag genomen voor verder onderzoek. Twee verdachten worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.