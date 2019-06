Dronken rechter doet geen strafzaken meer tot september BJS

19 juni 2019

12u43 9 Antwerpen De Antwerpse rechter Caroline M. (57), die vorige week in dronken toestand een ongeval met stoffelijke schade veroorzaakte, zal alvast tot september niet meer zetelen in strafzaken. De rechtbank heeft de dienstregeling gewijzigd, waardoor andere rechters in haar kamer zullen zetelen. Caroline M. zal wel andere opdrachten krijgen. Zo houdt ze zich momenteel met burgerlijke zaken bezig.

De rechter in kwestie knalde op het Antwerpse Zuid tegen een container en enkele geparkeerde wagens. Pas toen ze al op de Ring was, kon ze worden onderschept. Caroline M. legde een positieve ademtest af, waarop het parket besliste om haar rijbewijs in te trekken.

Als ze voor de verkeersinbreuken strafrechtelijk vervolgd wordt, zal ze voor het hof van beroep moeten verschijnen, omdat ze als magistraat ‘voorrang van rechtsmacht’ heeft. Er werd daarnaast ook een tuchtprocedure opgestart.

Van blaam tot ontzetting uit ambt

Lichte tuchtzaken zijn de bevoegdheid van de korpschef, zware tuchtzaken komen voor de tuchtrechtbank in Gent. Mogelijke sancties die ze riskeert gaan van een terechtwijzing en een blaam tot inhouding van haar wedde, schorsing, ontslag of een ontzetting uit het ambt.

De rechter bood gisteren bij monde van haar advocaten haar excuses aan. “Ze beseft dat ze in de fout is gegaan en zal haar volle verantwoordelijkheid opnemen”, luidde het in een mededeling.