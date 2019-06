Dronken rechter (57) crasht twee keer en pleegt vluchtmisdrijf: tuchtonderzoek gestart Sander Bral en Patrick Lefelon

15 juni 2019

10u23 282 Antwerpen Het gerecht is een tuchtprocedure gestart naar de Antwerpse correctionele rechter Caroline M. (57). Ze zat woensdag dronken achter het stuur en knalde tegen een container en enkele geparkeerde wagens op het Antwerpse Zuid. Ze pleegde daarop vluchtmisdrijf en werd pas op de Ring onderschept door de politie.

Het was woensdagavond rond zeven uur wanneer de rechter van de correctionele rechtbank in Antwerpen in de Museumstraat tegen een container botste. In plaats van uit te stappen en de schade op te meten, zette ze volgens getuigen haar route gewoon verder. Ze reed verder over de Leopold de Waelplaats voor het Museum voor Schone Kunsten en draaide met een ernstig beschadigd wiel de Graaf Van Hoornestraat in. Daar botste ze opnieuw met schade aan twee geparkeerde wagens tot gevolg.

Alweer pleegde de rechter uit Brasschaat vluchtmisdrijf en draaide de Leien op richting Antwerpse Ring via de Bolivartunnel onder het Vlinderpaleis (het Antwerpse justitiepaleis). Op de Ring werd ze door de politie gedwongen de afrit Berchem te nemen en te stoppen. Ze blies positief. Haar rijbewijs werd onmiddellijk met vijftien dagen ingetrokken door het parket-generaal, de hoogste afdeling van het openbaar ministerie.

Tuchtonderzoek gestart

Gezien de verdachte rechter is bij de correctionele rechtbank wordt het dossier behandeld door het Antwerpse hof van beroep. Het onderzoek wordt gevoerd door het parket-generaal. Naast het strafrechtelijk onderzoek voor de inbreuken is er ook een tuchtonderzoek gestart naar de rechter. Daarvan zijn nog niet alle elementen bekend.

Niet eerste voorval

Volgens ingewijden is het niet de eerste keer dat de rechter een glaasje te veel op heeft en brokken maakt. Enkele jaren geleden was ze al een tijdlang afwezig op de rechtbank omdat ze in beschonken toestand een val had gemaakt tijdens een feestje op een boot. Twee weken terug dan zou een zitting uitgesteld zijn door haar afwezigheid. Het gerucht doet de ronde dat ook toen overmatig drankgebruik in het spel zat.