Dronken paracommando (35) verwondt twee agenten bij arrestatie op Antwerpse Grote Markt: jaar cel gevraagd BJS

15 oktober 2019

13u19 1 Antwerpen Een 35-jarige paracommando uit Brasschaat staat voor de correctionele rechtbank van Antwerpen terecht omdat hij twee agenten had verwond bij zijn arrestatie op de Grote Markt. Jimmy V. riskeert één jaar cel en 800 euro boete.

De feiten dateren van 7 januari 2018. De politie werd die nacht rond sluitingstijd naar het Kid’s Rhythm ‘n’ Blues Kaffee op de Grote Markt in Antwerpen gestuurd omdat een dronkaard de zaak weigerde te verlaten. Ter plaatse troffen de verbalisanten Jimmy V. aan. Toen ze hem naar zijn identiteitskaart vroegen, werd hij agressief.

“De beklaagde beschuldigde de agenten van diefstal en kreunde op een seksuele manier toen ze hem wilde fouilleren”, zei de procureur. “De beklaagde maakte ook duidelijk dat hij de politiemensen “in ware commandostijl” tegen de grond zou werken als ze hem niet gerust zouden laten.”

De beklaagde belandde samen met de twee inspecteurs tegen de grond. Daarbij raakten de politiemensen gewond. Jimmy V. was zo buiten zinnen dat hij met zijn eigen hoofd meermaals tegen de grond sloeg Procureur

Omdat Jimmy V. voor geen rede vatbaar was, besloot de politie om hem te arresteren. Dat ging niet zonder slag of stoot. “De beklaagde belandde samen met de twee inspecteurs tegen de grond. Daarbij raakten de politiemensen gewond. Jimmy V. was zo buiten zinnen dat hij met zijn eigen hoofd meermaals tegen de grond sloeg”, aldus de procureur.

Ruzie met vriendin

Aangekomen in het politiebureel was V. gekalmeerd. Hij mocht daarom later die ochtend beschikken. De militair kreeg van het parket het voorstel om de zaak via bemiddeling af te handelen. Omdat hij daar niet op was ingegaan, stond hij voor de correctionele rechtbank terecht voor weerspannigheid. De procureur eiste 1 jaar cel en 800 euro boete.

De verdediging pleitte de opschorting. “Mijn cliënt is militair en het is van groot belang dat hij zijn blanco strafregister behoudt”, sprak zijn advocate. “Hij lag die avond overhoop met zijn vriendin en was in de drank gevlogen. Hij was die nacht zichzelf niet en heeft de agenten later nog zijn excuses aangeboden.”

De twee agenten stellen zich burgerlijke partij. Ze vorderen, naast de terugbetaling van de medische kosten, ook een morele schadevergoeding van 350 euro. Ook de stad Antwerpen, de werkgever van de politiemensen, eist een vergoeding.

Vonnis op 5 november.