Dronken motorrijder doet wheelie en crasht Jan Aelberts

24 juni 2019

16u47 1 Antwerpen Op de Alfons Schneiderlaan is een motorrijder zondagavond gevallen. Volgens getuigen reed hij aan hoge snelheid op één wiel - een zogenaamde ‘wheelie’.

Tijdens zijn kunstje schrok hij omdat een voorligger een parkeermanoeuvre startte. De motorrijder verloor de controle over het stuur, kwam ten val en schoof over te rijbaan tot tegen de parkerende wagen. De motard van 34 raakte lichtgewond. De wagen had een bluts, maar de bestuurder kwam er zonder kleerscheuren van af. De motorrijder bleek onder invloed van alcohol te rijden.