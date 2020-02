Dronken man zonder rijbewijs en nummerplaten botst tegen geparkeerd voertuig CVDP

28 februari 2020

14u39 4 Antwerpen Donderdagnacht liet de politie een wagen zonder nummerplaten takelen aan de Turnhoutsebaan . De dronken bestuurder zonder rijbewijs was er voordien mee tegen een geparkeerd voertuig gereden.

Op een privaat parkeerterrein op de Turnhoutsebaan stelde een getuige vast dat een wagen zonder nummerplaten tegen een geparkeerd voertuig was gereden. Toen de bestuurder van de wagen aanstalten maakte om weg te rijden, verwittigde de getuige de politie. De bestuurder (21) verklaarde dat hij de wagen net had gekocht van een vriend. Hij ontkende aanvankelijk dat hij was gebotst, maar moest uiteindelijk toegeven dat hij een geparkeerd voertuig had beschadigd. Zijn ‘nieuwe’ auto bleek niet ingeschreven en niet verzekerd, de man zelf had ook geen rijbewijs. Als kers op de taart legde hij ook een positieve ademtest af. De politie liet de wagen takelen.