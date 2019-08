Dronken man slaat vitrinekast aan diggelen om smartphones te stelen Sander Bral

09 augustus 2019

14u08 0

Een dronken man wandelde donderdagmiddag een gsm-winkel in de Nationalestraat binnen. Hij sprak de winkelier aan over de herstelling van een smartphone. Die laatste ging met het toestel naar een afgeschermde werkruimte. Eens daar hoorde de winkeleigenaar glasgerinkel uit de winkelruimte. Hij liep terug en zag dat de ‘klant’ een vitrinekast had vernield. De man graaide uit de vitrinekast een zestal smartphones en ging richting uitgang, waarop de winkelier de verdachte probeerde tegen te houden. Die werd agressief en sloeg naar de winkelier, zonder hem te verwonden. Een buurman kwam het slachtoffer nog ter hulp en de twee konden de man ter plaatse houden tot de komst van de politie. Hij werd meegenomen voor verder onderzoek. De dertigjarige verdachte uit Antwerpen is geen onbekende voor politie.