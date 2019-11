Dronken man rijdt al twee jaar rond zonder verzekerd voertuig Sander Bral

28 november 2019

Het wijkteam Brederode van regio Centrum van de lokale politie kreeg donderdagochtend via slimme ANPR-camera’s een voertuig in de gaten dat niet geldig verzekerd was. Het voertuig werd rond negen uur aan de Desguinlei gestopt. De bestuurder kon enkel een verzekeringsbewijs voorleggen dat tot en met eind september 2017 geldig was. Het was dus al ruim twee jaar vervallen. De inspecteurs stelden ook vast dat de bestuurder onder invloed van alcohol reed. Gezien de positieve alcoholtest werd het rijbewijs van de 59-jarige man onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. Zijn voertuig werd in beslag genomen.