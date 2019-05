Dronken fietser aangereden Jan Aelberts

30 mei 2019

14u10 0 Antwerpen Op de Leopold De Waelplaats is in de nacht van woensdag op donderdag een dronken fietser van 29 jaar lichtgewond geraakt toen hij werd aangereden door een auto.

De fietser reed in de richting van de Graaf Van Hoornestraat en fietste tegen de richting op de Leopold De Waelplaats. De automobilist (24) had de fietser niet zien aankomen en kon de botsing niet vermijden. De fietser kwam ten val en raakte lichtgewond. Hij legde een positieve ademtest af. De automobilist had geen alcohol gedronken.