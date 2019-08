Dronken en toeterend door centrum: politie pakt bestuurster met vijf passagiers aan boord Jan Aelberts

31 augustus 2019

12u07 0 Antwerpen Een dronken bestuurster met vijf passagiers aan boord - te veel, volgens de wet - is tegengehouden door de Antwerpse politie. Ze moest haar rijbewijs drie uur lang inleveren en verschillende boetes betalen.

In de nacht van vrijdag op zaterdag hield een ploeg van het Antwerpse verkeersondersteuningsteam regio West anoniem toezicht in de binnenstad. Verschillende roekeloze bestuurders werden betrapt.

Eén dame reed rond op de Sint-Katelijnevest met maar liefst vijf passagiers in de wagen. Ze viel op door haar ‘sportieve’ rijstijl en het gebruik van de claxon. Ze had niet alleen te veel passagiers in de wagen, maar ook te veel alcohol in haar bloed. Haar rijbewijs werd voor 3 uur ingetrokken en ze werd beboet voor de verkeersinbreuken.