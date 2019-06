Dronken chauffeur over de kop met onverzekerde auto Jan Aelberts

28 juni 2019

19u15 4 Antwerpen Op de Charlottalei is donderdagnacht een auto over de kop gegaan. De bestuurder raakte lichtgewond.

De wagen had vermoedelijk de metalen afrastering van een verkeerseiland geraakt en was zwaar beschadigd. Ook het verkeerseiland liep beschadigingen op. De bestuurder werd lichtgewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij legde een positieve ademtest af. De wagen bleek niet verzekerd en werd getakeld. Bij het ongeval was verder niemand betrokken.