Dronken brokkenmaker verliest onmiddellijk rijbewijs Sander Bral

27 december 2019

In de Graaf Van Egmonstraat in het stadscentrum vond donderdagavond een aanrijding plaats tussen twee voertuigen. Door de crash werden beide voertuigen tegen geparkeerde wagens gekatapulteerd, in totaal raakte zo nog eens vier wagens beschadigd. Volgens een getuige reed één van de twee voertuigen met hoge snelheid de Graaf Van Egmonstraat in. De bestuurder raakte vermoedelijk de controle over het stuur kwijt en botste met de tegenligger. De 32-jarige man legde een positieve ademtest af, hij had voldoende gedronken om zijn rijbewijs meteen voor twee weken kwijt te spelen. De tegenpartij had niet gedronken en liep lichte verwondingen op. In totaal moesten drie voertuigen getakeld worden.